  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TIR'ın çarptığı askeri araç takla attı: Yaralılar var

TIR'ın çarptığı askeri araç takla attı: Yaralılar var

TIR'ın çarptığı askeri araç takla attı: Yaralılar var
Güncelleme:

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde TIR'ın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

Ağrı'da M.A. idaresindeki yabancı plakalı TIR, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığı'na ait bir askeri araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

İHA/AA

Etiketler ağrı askeri araç tır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da rehine krizi! Özel harekat kapıyı kırarak içeri girdi İstanbul'da rehine krizi! Özel harekat kapıyı kırarak içeri girdi AK Partili belediyenin çalışanları bakın nerede yakalandı AK Partili belediyenin çalışanları bakın nerede yakalandı Prof. Dr. Naci Görür 4 ilimizi ''Şimdiden bağırıyorum'' diyerek uyardı Prof. Dr. Naci Görür 4 ilimizi ''Şimdiden bağırıyorum'' diyerek uyardı Doğalgaz ve elektriğe zam geliyor! Doğalgaz ve elektriğe zam geliyor! Elektrik ve doğal gaz zammı için dikkat çeken açıklama Elektrik ve doğal gaz zammı için dikkat çeken açıklama AK Parti'de Erdoğan'ın işaret ettiği ilde istifa depremi AK Parti'de Erdoğan'ın işaret ettiği ilde istifa depremi Meteoroloji 3 aylık hava tahminlerini açıkladı: Bahar mevsimi nasıl geçecek? Meteoroloji 3 aylık hava tahminlerini açıkladı: Bahar mevsimi nasıl geçecek? AK Partili Elitaş: ''Erdoğan'dan önce İstanbul'da gazozla traş olurduk'' AK Partili Elitaş: ''Erdoğan'dan önce İstanbul'da gazozla traş olurduk'' İstanbul'da park yeri cinayeti kamerada İstanbul'da park yeri cinayeti kamerada İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada