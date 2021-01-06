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  4. 06 Ocak 2021 23:01

Trabzon'da korkutan yangın!

Trabzon'un Arsin ilçesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da korkutan yangın!
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Arsin ilçesine bağlı Özlü Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.  

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

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