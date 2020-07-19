Trabzon'da yangın! Film izler gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde bir binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken binada bulunanlar hemen tahliye edildi.

Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki binalarda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler yangını uzun bir çalışmanın ardından söndürürken, yangın nedeniyle mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Çalışma sırasında bir itfaiye görevlisi düşme tehlikesi geçirirken, çevrede bulunan araçlar da hemen çektirildi.

Yangını bazı vatandaşlar adeta film izler gibi cep telefonlarına kaydederek o anı görüntülemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da karayolundaki orta refüj üzerinden yangını seyredip görüntülemeye çalıştı.

Yangını soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.