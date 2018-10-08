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  4. 08 Ekim 2018 12:58

Trafik yavaşladığında hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Beyoğlu'da trafiğin yavaşladığı sırada sürücülerin yanına sigara isteme bahanesiyle yaklaşıp telefonlarını çalan O.K., polisler tarafından yakalandı

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Gelen şikayetler üzerine Beyoğlu polisi 12 Eylül'de M.B.A.'nın, 15 Eylül'de ise V.A.'nın cep telefonlarının aynı yöntemle çalındığını belirleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobillerden cep telefonlarını çalan şüphelinin 25 yaşındaki O.K. olduğunu belirledi. Polisler 5 Ekim'de düzenlediği operasyonla O.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

O.K.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 'yoklama kaçağı' olarak arandığı belirlenerek kasten yaralama, tehdit ve kapkaç suçlarından suç kayıtlarının da olduğu tespit edildi.

O.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

kapkaç , gasp , sigara , hırsızlık , taksim , cep telefonu , trafik
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