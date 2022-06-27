Trafikte moto kuryeye silahlı darp

Ankara'da bir moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından darp edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün kasklı kuryeye zıplayarak kafa atmaya çalıştığı ve elindeki tabanca ile şiddet uyguladığı görüldü.

Ankara Demetevler’de dün akşam saatlerinde bir moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından darp edildi. İddiaya göre otomobil sürücüsü moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motor kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti. Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak moto kurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra zıplayarak kafa attığı görüldü. Dakikalarca darp edilen moto kuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.