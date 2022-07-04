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Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Edirne'de polis, Tunca Nehri'nde, tarihi Tunca Köprüsü'nün yakınındaki çay bahçesinin bulunduğu alanda, suyun üzerinde bir ceset olduğu ihbarı aldı. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sudan, üzerinden kimliği olmayan bir erkek cesedi çıkardı. Ceset savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler edirne tunca nehri
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