Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ele geçirildi

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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