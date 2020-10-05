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  4. 05 Ekim 2020 18:13

Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ele geçirildi
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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