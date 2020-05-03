Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerinde bu bir ilk!

Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre; son 24 saat içinde 24 bin test yapıldı. 1.670 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 892 kişi iyileşti. Böylece toplam vaka sayısı 126 bin 45’e, can kaybı 3 bin 397’ye yükseldi. İyileşen toplam hasta sayısı 63 bin 151 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" açıklaması yaparak son verileri paylaştı.

İŞTE BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN BUGÜNKÜ PAYLAŞIMI:

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VrwmnqiguO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2020

10 MART'TAN BU YANAKİ SÜREÇ

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölüm

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölüm

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölüm

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölüm

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölüm

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölüm

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölüm

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölüm

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölüm

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölüm

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölüm

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölüm

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölüm

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölüm

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölüm

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölüm

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölüm

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölüm

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölüm

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölüm

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölüm

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölüm

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölüm

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölüm

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölüm

3 Mayıs : 126 bin 45 vaka, 3 bin 397ölüm

