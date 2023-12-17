Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Tekel Bayii baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü Tekel bayiinde vahşetle ilgili soruşturma tamamlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, 28 Temmuz 2023'de saat 23.30 sıralarından meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi sonucunda Y.E. ve B.B.'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

İCRA YÜZÜNDE YAŞANDI

Olay günü şüpheli M.Ö. ve T.Ö.'in, C.E. aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine C.E.'in şüpheliler S.Ö., M.Ö. ve T.Ö.'e yönelik yaptığı paylaşımda, "Lan şerefsizler ben paranızı mı? Vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirseniz' yazdığı kaydedildi.

BABASINI ÇAĞIRMADI, TARTIŞMA ÇIKTI

Paylaşım sonrasında M.Ö., T.Ö., A.Ö. ve S.Ö. ile birlikte C.E.'i aramak için Tekel bayine gittiği anlatıldı. Şüphelilerinin Tekel bayine gittiğinde dükkan içerisinde Y.E., Y.E. ve iki ailenin husumeti ile alakası olmayan B.B.'ın olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin C.E. ile görüşmek istediği, Y.E.'in ise babasını çağırmak istememesi nedeniyle tartışmanın başladığı fezlekede yer aldı.

Sözlü tartışma esnasında Y.E.'in kasanın altında bulunan silahı alarak M.Ö.'in ayaklarına iki el ateş ettiği, daha sonrasında silahlı olayın meydana geldiği kaydedildi.

Olay sonrasında Y.E. ve B.B.'ın hastanede hayatını kaybettikleri belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Y.E.'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu, B.B.'ın vücudunda ise 2 adet mermi girişi olduğu yer aldı.

"ERKEKSEN DÜKKANA GEL PARANI AL"

Fezlekede B.B.'ın ailesinin maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği ancak Y.E.'in ailesinin şikayetinin devam ettiği anlatıldı.

Fezlekede bilgi sahibi olarak beyanı alınan T.Ö.'in eşi Y.Ö., eşinin demir tüccarı olduğunu ve 20 gün önce ticaret yaptığı bir kişinin çekini ödemediği, bu nedenden dolayı icraya verdiği, bu kişinin whatsapp'dan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını, "Erkeksen dükkana gel paranı al" şeklinde mesaj attığını söyledi.

"SULH YAPMAK İÇİN GİTTİK"

Şüpheli M.Ö.'in savunmasında özetle, müşteki C.E.'in ağabeyi T.Ö.'e borcunu ödememesi üzerine T.Ö.'ın C.E.'ü icraya verdiğini, bu sebeple olay günü C.E.'in Whatsapp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını, kendilerinin de sulh yapmak için C.E. ile konuşmak istediklerini söyledi.

M.Ö. savunmasının devamında Tekel bayisinde Y.E.'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu, Yunus Emre'nin elini ittiğini ve kasanın altındaki silaha yöneldiğini, bunun üzerine silahı almaması için kendisini engellemek için Yunus Emre'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu, Yunus Emre'nin kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini ancak 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini, diğer şüphelilerin kendisine yardım etmek ve Yunus Emre'yi engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını ifade etti.

İŞTE İSTENİLEN CEZA

Fezlekede şüpheliler T.Ö., M.Ö., A.Ö. ve S.Ö. hakkında Y.E.'e yönelik "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeö suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, B.B.'a karşı "Kasten öldürmeö suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Y.E.' yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı "Ateşli Silah Kanunu'na muhalefet" ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheliler E.A., E.T., V.E. ve H.A. hakkında ise "Suçluyu kayırma" suçundan ayrı ayrı 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke iddianamenin yazılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

DHA