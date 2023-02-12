Türkiye'nin yüz karaları! Onlarca yağmacı hırsız tutuklandı

Adana'da deprem riski nedeniyle terk edilen binalara girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen 32 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, sokak ve caddelerde devriye görevine çıktı. Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana 25 hırsızlık ve yankesicilik olayı yaşandı. Polis, tespit ettiği 32 şüpheliyi devriye sırasında ya da operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, tutuklandı.

DHA