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Türkiye'yi kana bulayacaklardı! 10 DEAŞ'lı yakalandı

Türkiye'yi kana bulayacaklardı! 10 DEAŞ'lı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız" dedi. 

Türkiye'yi kana bulayacaklardı! 10 DEAŞ'lı yakalandı - Resim : 1

DHA

Etiketler deaş bombalı eylem izmir bornova
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