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Türkü evinde korkunç kadın cinayeti: Kablo ile boğarak katletti

Türkü evinde korkunç kadın cinayeti: Kablo ile boğarak katletti
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Giresun'da bir kişi türkü evinde tartıştığı 52 yaşındaki işletme sahibi kadını kablo ile boğarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İ.Y. ile türkü evi işletmecisi Ş.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Ş.Y.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İ.Y., bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

DHA

Etiketler giresun türkü türkü evi kadın işletmeci kablo boğarak öldürdü
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