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Tutuklanan Sedef Kabaş'tan sosyal medya paylaşımı

Tutuklanan Sedef Kabaş'tan sosyal medya paylaşımı

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Sedef Kabaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 'Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur'' sözleri sonrası önce hedef gösterilmiş, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 

İLK TWEET 
Kabaş, tutuklanmasının ardından ilk tweetini paylaştı. 

 ''Öğrendim ki, Yalnız değilim'' diye yazan Kabaş, ''Biliyorum ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir'' ifadelerini kullandı.

Etiketler Sedef Kabaş tutuklama açıklama
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