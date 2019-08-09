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  4. 09 Ağustos 2019 07:39

Tuzla'da boya fabrikası alevlere teslim oldu

Tuzla'da plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tuzla'da boya fabrikası alevlere teslim oldu
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Orta Mahalle 5. Cadde’de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

AA

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