Üç Suriyeli gencin ölümünde korkunç itiraf: ''Notlar geldi, ben yaktım!''

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangınla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren zanlı kendisine, 'temizle', 'temizliğe başla gibi notlar geldiğini, bunu da 'Suriyelileri öldürmek' şeklinde algıladığını ifade etti.

İzmir Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed A. (21), Memun N. (23) ve Muhammed B.'in (17) kaldığı odada 16 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir’deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed A. ve Muhammed B. 2 gün sonra, Memun N. ise 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Polisin yürüttüğü soruşturma sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın ile ilgili hazırladığı ön raporunu tamamladı. Raporda, odadaki elektrikli ısıtıcının fişinin prize takılı ve çalışır vaziyette olduğu ve yangının ısıtıcının yakındaki yatakları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Rapor, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşıldı.

BAŞKA BİR SUÇTAN YAKALANDI, 'BEN YAKTIM' DEDİ

Bu arada yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde şans oyunları bayisi işleten bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasbedip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal K., polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı kundaklayarak kendisinin çıkardığını ileri sürdü.

''TEMİZLİĞE BAŞLA''

JİTEM adına çalıştığını ve kendisine sürekli olarak notlar geldiğini ve bu notlar arasında 'temizle', 'temizliğe başla' gibi ifadeler bulunduğunu öne süren Kemal K., bunu da 'Suriyelileri öldürmek' şeklinde algıladığını ifadesinde söyledi. Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı.

Kemal K.'ın avukatı ise savcılığa verdiği dilekçesinde, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için adli muayene talep etti. Öte yandan emniyet yetkilileri, itfaiyenin ön raporuna göre yangının elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.