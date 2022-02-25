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Ümitcan U.'nun cezası belli oldu

Ümitcan U.'nun cezası belli oldu

Aleyna Ç.'yi darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle Ümitcan U.'ya 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık U., duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ümitcan U. hakkında Aleyna Ç.’yi ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açılmıştı. Dosya kapsamında U.’nun, Ç.’ı darp ederek bayılttığı ve Ç.’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. U.’nun bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği aktarıldı.

Beyanlara ilişkin savunma yapan U., “Olay farklı bir yerlere çekilmek isteniyor. Ben eve geldiğimde Aleyna zaten telefondan canlı yayın yapıyordu. Aleyna hayatını kaybettiğinde bile polislere telefonun tüm şifrelerini ben verdim. Mahkemenin artık karara bağlanmasını istiyorum. Olaydan sonra avukatlar televizyonlara çıktı Ümit astı kesti diye konuştular. Hiçbir suçum olmadığını söylemek isterim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, U. hakkında ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’, ‘konut dokunulmazlığına ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası.

İHA

Etiketler sosyal medya aleyna ümitcan
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