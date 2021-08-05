Ümitcan Uygun yeniden gözaltında: Kız arkadaşı evde ölü bulundu

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bu kez evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra H.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Genç kadının en son Ümitcan Uygun ile görüştüğü iddia edildi. Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra H. (25) olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden H.'nin en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, H.'nin ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi.

Ancak ölümü şüpheli görülen H.'nin aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece H.'nin yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan H.'nin odasından ayrıldığını iddia etti. Ayrıca H.'nin yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra H.'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı. H.'nin ölümünün 3 Ağustos'ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün olay yerinde adli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.

Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ümitcan Uygun’un, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos tarihli talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, "Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'nun (Ümitcan Uygun) gözaltı süresinin 1 gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİN BAŞ ŞÜPHELİSİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21), geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

DHA