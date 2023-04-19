Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. İlk bilgilere göre patlamanın olduğu bölümde hasar oluştu.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte olay yerinden kareler: