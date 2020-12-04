Umut tacirleri yakalandı!

İzmir'de Foça ve Karaburun ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Foça ve Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaburun Anbareski Mahallesi ile Foça Fatih Mahallesi Yelken Kayalıkları mevkiine düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 49'u Somali, 13'ü Suriye ve 1 Myanmar uyruklu 63 göçmen yakalandı

187 BİN 173 LİRA CEZA

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ uyarınca toplam 187 bin 173 lira idari para cezası kesilen göçmenler, İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Myanmar uyruklu 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Myanmar uyruklu şüpheli Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken, diğeri ise Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, bir kamyonet, 2 bot motoru, 2 bot ve bir bot şişirme pompasına da el konuldu.