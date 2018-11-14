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  4. 14 Kasım 2018 23:32

Ünlü iş adamına silahlı saldırı !

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırıya uğradı. İş adamı saldırıda hayatını kaybetti.

Ünlü iş adamına silahlı saldırı !
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Beşiktaş'ta, iş adamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

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