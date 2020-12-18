Ünlü iş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti

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Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi. Aslanoba’nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
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