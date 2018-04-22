Ünlü profesör eski sevgilisini bıçakladı !

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli, evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Fuat D. (42), kısa süre önce kendisinden ayrılan ilişki yaşadığı Sibel İ.'yi çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı. Prof. Dr. Fuat D. tutuklanırken, hastanede tedavisi süren Sibel İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, 2 gün önce merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Fuat D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Sibel İ. ile konuşup yeniden bir araya gelmek için spor yaptığı salonun önüne gitti. Daha önce ilaç mümessili olarak çalışan Sibel İ., Prof. Dr. D.'nin isteğine olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Prof. Dr. Fuat D., yanındaki bıçağı çıkarıp Sibel İ.'yi karnından ve bileğinden bıçakladı. Sibel İ. kanlar içinde yere yığılırken, Fuat D. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Prof. Dr. Fuat D., gözaltına alınırken, Sibel İ. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Sibel İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Prof. Dr. Fuat D., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. Fuat D., tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne gönderildi.