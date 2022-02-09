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Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak istedi, yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçmak istedi, yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği eve koçbaşı ile kapıyı...

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Bu sırada çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Efeler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3 katındaki daireye, dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Şüphelilerin kapıyı açmaması üzerine jandarma ekipleri koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. Bu sırada çatıya çıkarak kaçmaya çalışan şüpheliler R,B., M.,M.S ve H.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çatıya çıkarak kaçma teşebbüsünde bulunması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Evde yapılan aramada ise satışa hazır 10 ayrı kilit poşet içinde toplam 52 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 2 ruhsatsız tabanca, ve bu tabancalara ait 75 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

Etiketler aydın uyuşturucu
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