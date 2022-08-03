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Uzman çavuş otomobilde ölü bulundu

Uzman çavuş otomobilde ölü bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim K. (26), otomobilde ölü olarak bulundu.

Amasya'nın duluova ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim K. (26), otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında kendi tabancası da bulunan K.'ın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Kurnaz Köyü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Köylüler, içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğu 42 XX 095 plakalı otomobilin çalışır vaziyette yol kenarında gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim K. olduğunu belirlenen kişinin başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendi tabancası da yanında bulunan K.’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

K.'ın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler uzman çavuş ölüm
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