Uzman isim açıkladı: Peş peşe depremler ne anlama geliyor?

Son günlerde Hatay, Samsun, Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde ardı ardına depremler yaşandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz detayları şu ifadelerle aktardı; Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde dünya ölçeğinde 2 büyük deprem yaşadık. Yeryuvarının Anadolu karasının çok önemli bir kısmında, çok ciddi bir stres bindirmesi yani kayalara uygulanan yükün artması söz konusu oldu.

Özellikle Maraş’tan, Hatay’ya kadar uzanan artçı depremler olarak niteleyebileceğimiz depremler oluyor.

YILLARDIR BİRİKMİŞ STRES BOŞALIYOR

Gerek 6 Şubat depremleri, gerek onu takip eden 20 Şubat Hatay depremi o faylarının önemli oranda hareket etmesine ve üzerlerinde yıllardır birikmiş olan stresin boşalmasına neden oldu.

Bu yörede, deprem olan bölgelerde bir daha deprem beklemediğimizi söyleyebilirim. Bu depremin olması bütün Anadolu’yu ciddi anlamda etkiledi. Deprem sayısının artmasına, Orta Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir kesimin Doğu Anadolu’nun, Hakkari’den başlayan Hatay’a kadar uzanan fayın kuşağın sık sık deprem üretmesine neden oldu. O tarihten itibaren farklı bölgelerde ve büyüklükte depremler oluyor.

HANGİ BÖLGEDE DEPREM BEKLENİYOR?

Hakkâri’den başlayan bu kuşak bizim levha sınırı dediğimiz özellikle kayaların çok şiddetli deforme olduğu bir bölgeyi gösteriyor. Bu bölge içerisinde gerçekleşen depremler bizim için sürpriz olan depremler değildir.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da ve Akdeniz’e yakın kesimlerde deprem etkinliği bit yılı aşan bir süredir devam ediyor. Bu belki bir yıl, belki birkaç yıl devam edecek. Bunların içerinden bazı depremlerin ise 5’in üzerine çıkmasını bekleniyoruz. Bu konuda yapılmış ciddi yayınlar var. Bunun dışında Akdeniz’de sürekli deprem oluyor. Özellikle Girit’ten başlayan ve Rodos’a gelen, oradan Antalya açıklarından Kıbrıs’a ve Hatay’a kadar uzanan. Bir kuşağımız var. Bu bir deprem kuşağı. Burada da depremler oluyor fakat özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan Antalya, Fethiye açıkları, Rodos depremi gibi depremler, derin depremler. Bunlar yüzeye çok etki etmiyorlar. 40-60 km derinde oluyor.

“BU BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK”

Batı Anadolu’ya baktığımız zaman dünyanın en sık deprem alan bölgelerinden bir tanesi. Son günlerde yaşandığımız önemli depremlerden bir tanesi Çanakkale Yenice’de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremdi. Burası 1953 yılında kırılan bir fayın üzerinde geldi ve çok büyük deprem beklentisi yok.

Türkiye’de dün yaşadığımız sürpriz depremlerden biri Samsun depremi oldu. Samsun yöresi 1943’te Ladik’te olan bir depremle sarsılmıştı ama Karadeniz’in içerisinde bir fay olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Bu bir fay veya deniz altındaki bir heyelanla üretilmiş olabilir.”