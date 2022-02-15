Vahşet! Baba parçalanmış, oğlu donmuş halde ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde baba ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Hayvancılıkla uğrayan Musa K. (75) evinin içerisinden vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer K. (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Baba Musa K.'nin kesik başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa K. ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer K.'yi evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer K.'nin donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer K.'nin babası Musa K.'yi de vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa K.'nin parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Baba Musa ve oğlu Özer K.'nin cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA