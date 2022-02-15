  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vahşet! Baba parçalanmış, oğlu donmuş halde ölü bulundu

Vahşet! Baba parçalanmış, oğlu donmuş halde ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde baba ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Hayvancılıkla uğrayan Musa K. (75) evinin içerisinden vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer K. (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Baba Musa K.'nin kesik başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa K. ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer K.'yi evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer K.'nin donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer K.'nin babası Musa K.'yi de vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa K.'nin parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. 

CENAZELER OTOPSİ İÇİN SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Baba Musa ve oğlu Özer K.'nin cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

DHA

Etiketler sivas imranlı cinayet baba oğul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın kucak kucağa sevgililer günü paylaşımı olay oldu
Müge Anlı'da akıl almaz olay: Türkücü sevgili, 600 bin lira dolandırdığı kadını tekrar dolandırdı
Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı ordu uydudan görüntülendi
Renault Kangoo, Fiat Doblo... Hafif ticarilerin şehir merkezlerine girişine yeni düzenleme
Koronavirüste ''hiç gelmesin'' dediğimiz kritik uyarı geri geldi
Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi
Piyasalar yanıyor: Altın uçtu gitti! Dolar ve Eurp da yükselişte
''Kar bir daha vuracak'' denmişti; bahar geldi! İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
AK Partili Özhaseki, AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Yeni bir rekora koşan altın fiyatları için ''savaş'' alarmı verildi