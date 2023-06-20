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Vahşet! Husumetlisini öldürüp cesedini ateşe verdi

Vahşet! Husumetlisini öldürüp cesedini ateşe verdi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetlisini inşaat halindeki evde tabancayla öldürüp, cesedini ateşe verdi. Zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. (53) aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan C.Z. (47) ile inşaat halindeki bir evde buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla C.Z.'ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.Z.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayın ardından kaçan A.A.'yı İzmir-İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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DHA

Etiketler izmir kemalpaşa cinayet
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