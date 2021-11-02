Vahşet kamerada! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emirhan Kaval, tartıştığı eşi G.K.'yi, sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp, tekme tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA’nın haberine göre, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde korkunç olay meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan Kaval ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı.

BIÇAKLAYIP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan Kaval, yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan Kaval, saldırısına son verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Polisin gözaltına aldığı Emirhan Kaval, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan Kaval'ın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.