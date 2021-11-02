  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vahşet kamerada! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Vahşet kamerada! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emirhan Kaval, tartıştığı eşi G.K.'yi, sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp, tekme tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA’nın haberine göre, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde korkunç olay meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan Kaval ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı.

BIÇAKLAYIP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan Kaval, yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan Kaval, saldırısına son verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Polisin gözaltına aldığı Emirhan Kaval, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan Kaval'ın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

Etiketler vahşet dehşet kadına saldırı kadına şiddet bıçaklama bıçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'in 2 Kasım salı aktüel ürünler kataloğu
Ünlü meydanda rezalet! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren fenomen tutuklandı
Koronavirüs aşılarının güncel ''bağışıklık'' oranları açıklandı
Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu
Kritik enflasyon açıklamasına 1 kala dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı: ''Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susacak''
Polis baskınında bulundu! Polisler bile ne yapacağını şaşırdı
Akşener'den sonra Başbakanlığa bir talip daha!
Sıfır km araçlar alev alev yandı: Milyonluk zarar
TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon oranı sızdı: Eyvah ki ne eyvah!