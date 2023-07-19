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Van'da silahlı kavga: 11 kişi tutuklandı

Van'da silahlı kavga: 11 kişi tutuklandı
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Van'da 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 kişi tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Topraklı Mahallesi Deredam mezrasında 16 Temmuz'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 17 yaşındaki V.D'nin ölümü, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Etiketler kavga van tutuklama
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