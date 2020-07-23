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  4. 23 Temmuz 2020 20:51

Vapurdan düşen yolcu kalp masajıyla hayata döndürüldü

Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurdan denize düşen yolcu, denizden çıkarılıp kalp masajı yapılarak son anda hayata döndürüldü.

Vapurdan düşen yolcu kalp masajıyla hayata döndürüldü
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Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferini yapan vapurda yolculuk yapan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Kıyıdan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince tekneye alınarak Karaköy iskelesine çıkarıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu tespit edilen yolcu, yapılan kalp masajının ardından hayata döndürüldü.

Vapurdan düşme nedeni öğrenilemeyen yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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