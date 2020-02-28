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  4. 28 Şubat 2020 17:29

Vatandaşın isyanı yürek yaktı: ''Artık yeter!''

Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Mehmetçiğimiz şehit olmasının ardından sosyal medyada yer alan bir videoda vatandaşın sözleri yürek burktu.

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Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından birçok vatandaşımız Hatay Devlet Hastanesi’ne akın etti. Hatay Devlet Hastanesi’nin önünde bir vatandaşın sözleri yürek burktu.

Yeter artık şehit verdiğimiz diyen vatandaş, "Biz şehitlerimizin için buradayız. Yeter artık şehit verdiğimiz. Buna kimse sus demiyor. Buna kimse dur demiyor. O kadar şehidimiz var. Bunlar bizim şehitlerimiz. Sırf şehitlerimiz için geldik. Yazıklar olsun. Biz her zaman dua ediyoruz. Ben bütün gün sabaha kadar yatamadım" ifadelerini kullandı.

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