  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vicdansızlar! Depremzede öğretmeni 85 bin lira dolandırdılar

Vicdansızlar! Depremzede öğretmeni 85 bin lira dolandırdılar

Vicdansızlar! Depremzede öğretmeni 85 bin lira dolandırdılar
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta internetten karavan sipariş edip ödeme yapan depremzede öğretmen 85 bin lira dolandırıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Aykut Turan Özdemir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ailesiyle beraber kalabileceği bir karavan almak istedi.

Sosyal medyadan gördüğü ilan sonrası satıcı ile iletişime geçen Özdemir, 85 bin lira ödeme yaptı ancak karavanı alamadı.

Mağdur olduğunu anlatan Aykut Turan Özdemir, “Deprem sonrası sıkıntılardan kurtulabilmek için barınma, yıkanma ve diğer ihtiyaçlardan kurtulmak adına karavan sipariş ettik ve dolandırıldık. Gerekli adli işlemleri başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. 85 bin lira direkt para gönderdim ve karşımda şu anda bir muhatap göremiyorum. Önce sosyal medyada tanıştık ve siparişi verdik 'içindeki şunlar olacak ve şu tarihte teslim edilecek' diye ama teslim edilmedi, vaat edilenler gerçekleşmedi” dedi.

Etiketler öğretmen konteynır dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti
Erdoğan petrol müjdesini duyurdu: Günlük 100 bin varil...
Avrupa'nın dev bankasından seçim öncesi TL uyarısı
Yaz tatilinin kabusu Boğaz'da görüldü! Hepsi çok zehirli!
Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!
Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes!
CHP'den şok iddia: ''İçişleri'nde seçim için bir yapı kuruldu''
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı ortalık karıştı
Bakan ''müjdenin müjdesini'' verdi: Erdoğan açıklayacak
Bekarlığa vedası çok konuşulmuştu... Şeyma Subaşı'nın düğün davetiyesi de olay oldu