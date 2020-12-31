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  4. 31 Aralık 2020 17:34

Virüs, yasak dinlemediler! Konya'da eğlence mekanına polis baskını

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan eğlence merkezine yapılan baskın sonucunda 46 kişiye ceza yağdı.

Virüs, yasak dinlemediler! Konya'da eğlence mekanına polis baskını
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ihbarını aldı.

Eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 46 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Eğlence merkezi ise mühürlendi.

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