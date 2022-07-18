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''Yan bakma'' kavgası yine kanlı bitti

''Yan bakma'' kavgası yine kanlı bitti

Adana’da, ‘yan bakma’ kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin K.'nın (29) cinayet şüphelileri tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz’da Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Mustafa Y., yanındaki Abdülkadir Y., Rıdvan A. (24), Emir A. (23), Ramazan Y. (27), Ali Cem Ş. (23) ve A.Y. (16), iddiaya göre mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı.

 Bu sırada saha kenarından geçen Tahir G. (27), alkol alan Ali Cem Ş.'a "Neden yan bakıyorsun?" dedi. Ş.'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca G., arkadaşı Nurettin K.'ı yardıma çağırdı. Aynı mahallede oturan K., av tüfeğini alıp, olay yerine geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Y., Nurettin K.'ı vurdu. Ağır yaralanan K., götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan Ş., Y., A., A., Y., Y. ve G. ile A.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Y. ve Abdulkadir Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler yan bakma kavga
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