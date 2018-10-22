Yanlışlıkla 2 kişiyi öldüren kiralık katil yakalandı

Kağıthane'de evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman'ı (40) silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi zanlı ile olayla bağlantılı oldukları belirtilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos'ta akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak'ta evinin önünde oturan 3 çocuk annesi Kahraman'ın silahla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelinin kimliğini belirledi.

Aynı zamanda cezaevi firarisi de olan şüpheli Murat K, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli Murat K. buradaki ifadesinde, olay yeri yakınında ikamet eden ve aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aileden birini korkutmak için para karşılığında silahlı saldırı düzenlediğini anlatarak, hedeflediği Hamza T'yi kolundan vurduğunu, Kahraman'ı ise yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren polis, azmettirici olduğu öne sürelen Süleyman A, Kamil A, Mesut A. ve Muhammed A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

6 yaşındaki çocuğu öldürmek suçundan hüküm giymiş

Şüpheli Murat K'nin 2005 yılında yine para karşılığında birini silahla korkutmak isterken yanlışlıkla 6 yaşında bir çocuğu öldürdüğü, bu suçtan cezaevinde bulunduğu, 1 yıl önce izin alarak çıktığı cezaevinden firar ettiği öğrenildi.