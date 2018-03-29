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  4. 29 Mart 2018 07:18

Yasak aşk dedikodusu faciaya neden oldu

Aydın'da Ramazan Ü., geliniyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği Muharrem Ç. ile kuzeni Nihat Ç.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Ç. hayatını kaybetti.

Yasak aşk dedikodusu faciaya neden oldu
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Ramazan Ü. (60), gelini ile ilişkisi olduğunden şüphelendiği Muharrem Ç.(45) ve kuzeni Nihat Ç.'ye (47) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Ç. hayatını kaybetti.

Yollarını kesti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Ü., iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Ç. ile ilişkisi olduğunu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Ç. ve kuzeni Nihat Ç.'nin önünü kesti. Kayınpeder Ü., elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Ç. ve Nihat Ç. tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Emniyete sığındı

Vurulmasına rağmen Muharrem Ç., kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Ç.'yi ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

aydın , gelin
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