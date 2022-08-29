Yasaklı mağaraya girdi, cesedi çıktı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde girişi yasak olan mağaraya giren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mustafa U. (73) ile Alaattin Ç. Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi. Mağaradan çıkarken ayağı kayan U., aşağı düştü. Ç., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, U.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. U.'nun cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

AA