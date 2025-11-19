Yere düşen cüzdanı çalıp gitmişti... Sosyal medyada görünce iade etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadnın yere düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtıktan sonra o anlara dair görüntüleri sosyal medyada görünce cüzdanı muhtarlığa teslim etti.

Olay, 17 Kasım Pazartesi günü Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sokakta elinde sandalye taşıyan bir kadının cebinden cüzdan düşmesi üzerine arkasından gelen bir şahıs, yere düşen cüzdanı alarak kaçtı. Şahıs, yaşanan olayın güvenlik kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması üzerine aldığı cüzdanı Fatih Mahallesi'nde muhtarlığa teslim etti. Muhtarlığın, mağdur kadına ulaşarak kaybettiği cüzdanını teslim ettiği öğrenildi. İHA