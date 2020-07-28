  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Temmuz 2020 15:59

Yılan kurbanlık boğayı böyle telef etti!

Kahramanmaraş’ta besi ahırına giren yılan, 700 kilogramlık kurbanlık boğayı zehirleyerek telef etti. O görüntüler kameralara yansıdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait besi ahırında sabah kontrolü sırasında bir hayvanın yerden kalkmadığını fark eden çalışanlar, durumu veteriner hekime bildirdi.

Yapılan kontrolde öldüğü anlaşılan boğanın neden telef olduğu tespit edilemedi. Besi ahırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde kurbanlık boğanın bir yılan tarafından sokularak zehirlendiği belirlendi.

Cuma Horasan, besi ahırına giren yılanın kurbanlık hayvanlara saldırdığı belirterek, bölgede yaşayan yılan popülasyonunun her geçen gün arttığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.

 
Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kurbanlık , yılan , boğa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM