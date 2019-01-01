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  4. 01 Ocak 2019 03:28

Yılbaşı gecesinde pompalı dehşet: 2 ölü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz zanlılar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yılbaşı gecesinde pompalı dehşet: 2 ölü
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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren eli silahlı zanlılar tarafından içeride bulunan kişilere defalarca ateş edildi.

Şahısların pompalı tüfeklerle açtığı kurşunlardan isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 

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