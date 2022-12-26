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  4. Yılbaşı öncesi kabus geri döndü: Sahte içkiden bir ölüm daha!

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü: Sahte içkiden bir ölüm daha!

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü: Sahte içkiden bir ölüm daha!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği düşünülen bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali I.'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan I.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.

I.'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan I.'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi.

DHA

Etiketler aydın kuşadası sahte içki
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