''Yıldırım-2 Cilo'' operasyonu! PKK'ya ağır darbe

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınakta yapılan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin, 4 plastik leğen, 1 kazan, 3 hortum ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.