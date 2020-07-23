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  4. 23 Temmuz 2020 19:15

''Yıldırım-2 Cilo'' operasyonu! PKK'ya ağır darbe

Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu ile terör örgütü PKK'ya ait uyuşturucu madde ve üretimi için kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak tespit edildi.

''Yıldırım-2 Cilo'' operasyonu! PKK'ya ağır darbe
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Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınakta yapılan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin, 4 plastik leğen, 1 kazan, 3 hortum ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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