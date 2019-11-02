Yıldız Teknik üniversitesine 14,8 milyon TL'ye millet bahçesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran seçimlerinde duyurduğu millet bahçesi projelerine tüm itirazlara rağmen milyonlar harcanmaya devam ediliyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü içerisinde yapılacağı açıklanan millet bahçesi projesini kazanan şirkete 14 milyon 861 bin TL ödenecek. Projeye ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan ihale dosyasına göre, kampüsün bazı kısımlarında ağaç kesimleri de yapılacak. Ağaçların kesildiği bölgelere ise binalar inşa edilecek.

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, biyolojik gölet adı altında yapay gölet de yapılacak. Kampüs içerisine bilim parkı, süs havuzu ve bilim merkezi de inşa edilecek.

ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNLUĞU KARŞI

Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Sarya Toprak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun projeye karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Okulumuzun rant amaçlı peşkeş çekilmesi kabul edilemez. YTÜ öğrencileri olarak millet bahçesine karşı olduğumuzu defalarca dile getirdik. Yapılan anketlerde öğrencilerin büyük çoğunluğunun millet bahçesine karşı olduğu ortaya çıkmış oldu. Rektörlüğe dilekçe verdik fakat dikkate alınmadık. Millet bahçesi projesinin öğrencilerin yararına olmadığı açıkça ortada. Okulumuzda yapılan bir şeyde söz hakkına sahip olmalıyız. Üniversiteler bizimdir, öğrencilerindir. Yaşam alanımız olan üniversitemizi, kampüsümüzü rantçılara, bilim ve sanat düşmanlarına bırakmayacağız.”

BİLGİ VERİLMEDİ, FİKRİMİZ ALINMADI

İktisadi İlimler Fakültesi öğrencisi Zelal Yıldız ise öğrencilerin fikrinin alınmadığını ve üniversite yönetiminin öğrencileri bilgilendirmediğini vurgulayarak, “Geçen senenin sonlarına doğru okulumuzda bir millet bahçesi projesi söz konusu olduğunu duyduk. Bununla ilgili biz bilgi almaya çalışana dek bizlere hiçbir şey söylenmedi. Biz bu okulun asıl özneleri olarak, fikrimiz alınmadan, ihtiyaçlarımız yok sayılarak okulumuzun böyle bir talana açılmasına karşı çıktık, karşı çıkıyoruz. Millet bahçesi projesi seçim vaadi projesidir. Biz üniversite öğrencilerinin bu projeyle daha fazla meşgul edilmemesini, okulumuzun artık ihtiyaçlarımıza göre hizmet etmesini istiyoruz” diye konuştu

ÖĞRENCİYE SORUŞTURMA AÇILDI

YTÜ öğrencileri Millet Bahçesi Projesi’ne karşı eylemler düzenleyerek tepki gösterdi. Eyleme katılan bir öğrenciye okul yönetimi tarafından soruşturma açıldı. Öğrenciden, 16 Eylül tarihinde öğrenci yemekhanesinde yaptığı bir konuşmadaki, “Bu üniversite bizimdir. Bu üniversiteye millet bahçesi yapamazsınız diyoruz” sözleri ve alkışlı protestoda bulunmasından dolayı savunması istendi.