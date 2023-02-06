Yılmaz Vural'dan deprem sonrası kahreden açıklama: Şu an perişan haldeyim

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

"AHMET EYÜP TÜRKASLAN'I ARARKEN YANDAKİ İKİ BİNA DAHA YIKILIYOR"

Yılmaz Vural: "Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ararken yandaki iki bina daha yıkılıyor. O yüzden arama çalışmaları biraz aksadı. Allah'tan umut kesilmez. Bekliyoruz."

"PERİŞAN HALDEYİM"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim." dedi.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN YENİ BİR DEPREM DAHA OLDU"

Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman: "Ahmet Eyüp Türkaslan'ın öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken yeni bir deprem daha oldu. Bu yüzden ekipler geri çekildi. İnşallah iyi haberlerini alacağız."

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ENKAZ ALTINDA

7,7'lik deprem sonrası Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.