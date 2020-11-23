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  4. 23 Kasım 2020 13:10

Yine aynı firma! Yolcu otobüsünde iğrenç taciz kamerada

Taciz vakalarıyla sık sık gündeme gelen ulaştırma firmasına ait bir yolcu otobüsünde yine bir taciz olayı yaşandı. Sosyal medyada yayınlanan videoda bu sefer muavinin hedefinde 19 yaşındaki bir erkek vardı. 

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Son dönemde şehirler arası yolculukta sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelen seyahat firması yeni bir taciz vakasıyla gündemde .

Yine bir taviz vakası ise Kayseri'den Çorum'a gidecek otobüste yaşandı. 

12 Eylül'de yaşandığı taciz anlarını 19 yaşındaki genç saniye saniye kaydetti.

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