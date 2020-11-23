Yine aynı firma! Yolcu otobüsünde iğrenç taciz kamerada

Son dönemde şehirler arası yolculukta sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelen seyahat firması yeni bir taciz vakasıyla gündemde .

Yine bir taviz vakası ise Kayseri'den Çorum'a gidecek otobüste yaşandı.

12 Eylül'de yaşandığı taciz anlarını 19 yaşındaki genç saniye saniye kaydetti.