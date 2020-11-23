Yine aynı firma! Yolcu otobüsünde iğrenç taciz kamerada

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Son dönemde şehirler arası yolculukta sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelen seyahat firması yeni bir taciz vakasıyla gündemde .
Yine bir taviz vakası ise Kayseri'den Çorum'a gidecek otobüste yaşandı.
12 Eylül'de yaşandığı taciz anlarını 19 yaşındaki genç saniye saniye kaydetti.
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