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Yine bir hemzemin kazası! Yük treni kamyoneti biçti

Yine bir hemzemin kazası! Yük treni kamyoneti biçti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada kamyonet şoförü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında eski Afyon yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Denizli’den Afyonkarahisar’a yük taşıyan makinist Yasin Ayatan yönetimindeki tren hemzemin geçitten geçmekte olan Ahmet B. yönetimindeki ekmek servisi yapan kamyonete çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrularak yan yatan kamyonetteki şoför Ahmet B. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Ahmet B. , ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yük treni, makinistin ifadesi sonrası yoluna devam etti.

Etiketler yük treni hemzemin geçit kaza
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