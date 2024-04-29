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Yine bir kadın cinayeti: Eşini öldürüp, intihar etti

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Türkiye bu sefer de Manisa'dan gelen bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. İki çocuk sahibi genç çift arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren bir kişi aynı silahla intihar etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen H.D. (24), 2 çocuğu odalarında uyuduğu sırada eşi B.D.’ı (23) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oturduğu 2 katlı binanın çatı katına çıkıp aynı silahla intihar etti.

Türkiye bu sefer de Manisa'dan gelen bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. İki çocuk sahibi genç çift arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren bir kişi aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak No:48’deki iki katlı binada meydana geldi. Geçimini hurda toplayarak sağlayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen H.D., iddiaya göre yatak odasında eşi B.D.’a av tüfeğiyle ateş etti. Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan H.D., bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

Türkiye bu sefer de Manisa'dan gelen bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. İki çocuk sahibi genç çift arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren bir kişi aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri mahallede endişe yaratırken, vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri 1,5 ve 4 yaşında iki erkek çocuğu bulunan anne B.D.’ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içerisinde yatarken buldu.

Türkiye bu sefer de Manisa'dan gelen bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. İki çocuk sahibi genç çift arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren bir kişi aynı silahla intihar etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürültü üzerine uyanan çocuklar ise olayından ardından eve gelen yakınlarına tarafından evden uzaklaştırıldı. İncelemenin ardından çiftin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alınca eve gelen H.D.’ın amcasının oğlu N.D., kuzeninin psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, “H.D.’nın psikolojik sorunları vardı, psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp, yatak odasına gidiyor hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak, kendisini öldürüyor” dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet eşini öldürüp intihar etti intihar
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