Yine bir tarikat, yine tecavüz, yine intihar iddiası!

Bir tarikat liderinin tecavüz ettiği iddia edilen 23 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının olay gününden 15 gün sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan tarikat lideri hakkında düzenlenen iddianamede 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

Tarikatçı bir derneğin başkanı A.S.'nin zihinsel engelli E.D.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. İddiaya göre A.S., tecavüz öncesi E.D.’ye imam nikâhı kıydı. E.D. gece yarısı A.S. tarafından köprü altında bırakılırken, yaşadıkları sonrası intihar etti. A.S. ise tutuklandı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın dava dosyasından aktardığı habere göre olay 7 Mart günü yaşandı.

Dedesi, E.D.’yi (23) çalıştığı okula bıraktı. Ancak E.D. okul görevlilerine “Canım sıkılıyor” diyerek okuldan ayrıldı. E.D., okula yakın bir yerde bulunan sosyal tesise kadar yürüdü. Burada bir bankta oturdu. O esnada, E.’nin yanına bir kişi geldi. Dosyaya göre bu kişi "tarikatçı bir derneğin başkanı ve Hoca Efendi” olarak tanınan 34 yaşındaki A.S.’ydi.

A.S., E.D.'yi Çekmeköy’deki evine götürdü ve tecavüz etti. A.S., daha sonra E.D.’yi bir AVM’ye yakın köprü altına bırakıp kaçtı. E. çalıştığı anaokuluna kadar yürüdü. Evini bulamayınca okulda sabahladı. Sabah okula gelen öğretmenler E.D.’nin ailesini arayarak haber verdi.

E.D. başından geçenleri kız kardeşine anlattı. Aile hemen emniyete başvurdu. Plaka takip sistemi ile MOBESE kayıtlarına bakıldı. A.S., olaydan 10 gün sonra gözaltına alındı. A.S. ilk ifadesinde sosyal tesise kahvaltı yapmak için gittiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

A.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

OLAYDAN 15 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

E.D. olaydan 15 gün, yani 23 Mart günü, Pendik’te, ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin yatak odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. A.S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede A.S.’nin, E.D.’nin zekâ geriliğinden yararlanarak imam nikâhı kıydığına işaret edildi. İddianamede A.S.’nin E.D.’yi istismar ettiği ve buna dayanamayan genç kadının intihar ettiği anlatıldı.

A.S.’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi.

E.D.'nin intiharına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi. Sevk maddelerine göre A.S.’nin 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

3 YILDAN 26,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

A.S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede A.S.’nin, E.D.’nin zekâ geriliğinden yararlanarak imam nikâhı kıydığına işaret edildi. İddianamede A.S.’nin E.D.’yi istismar ettiği ve buna dayanamayan genç kadının intihar ettiği anlatıldı. A.S.’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi. Mağdurenin intiharına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi. Sevk maddelerine göre A.S.’nin 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

(Kaynak)