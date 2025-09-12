Yine Marmaray yine intihar: Herkesin gözü önünde raylara atladı
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.
Saat 16.30 sıralarında Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, seferlerde aksama meydana geldi.
Marmaray’ın resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur.”
