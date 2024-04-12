Yine Mavi Balina yine ölüm: İstanbul'da bir genç intihar etti

İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki bir genç 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Gencin intiharının nedeninin bir dönem peş peşe çocuk intiharlarına yol açan Mavi Balina adlı oyun olduğu öne sürüldü.

2010 yılında ortaya çıkan ve peş peşe yaşanan çocuk intiharlarıyla bir anda tüm dünyayı alarm durumuna geçirerek internetin karanlık ve tehlikeli yönlerinin bir kanıtı olarak tarihe geçen Mavi Balina oyunu İstanbul'da bir can daha aldı.

Korkunç olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen F.Ç. (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. F.Ç.'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

Mavi Balina oyunu nedir ?

Mavi Balina Oyunu, 2010'ların sonunda çıkan, özellikle gençleri hedef alan bir internet oyunuydu.

Oyun, bir dizi zorlayıcı görevi tamamlamayı gerektiriyordu ve bu görevler genellikle zararlı ve tehlikeli eylemleri içeriyordu.

Oyunun sonunda, katılımcıya kendi hayatına son vermeye yönlendirme iddiası vardı. Bu oyun, intihar vakalarıyla ilişkilendirilmiş ve birçok ülkede yasaklanmıştı.

İHA